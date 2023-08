Um acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta foi registrado na manhã deste sábado (12), em Itapeva.

O fato ocorreu na Vila Aparecida, onde o veículo que seguia pela Rua Conchas acabou colidindo frontalmente com uma motocicleta que desviava pela Rua Itapetininga, na Vila Bom Jesus.

Com a colisão o motociclista acabou se machucando e encaminhado consciente para o Pronto Socorro. Já o carro e a moto tiveram diversas danos, sendo necessário um guincho para rebocar ambos os veículos.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência juntamente com a Polícia Técnico-Científica que realizou a perícia e vai elaborar um laudo sobre as causas do acidente.