Um acidente manhã desta terça-feira (27), deixou um motociclista ferido na Avenida José Ermínio de Moraes.

O acidente foi registrado na rotatória que dá acesso ao Jardim Virgínia. De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista não conseguiu frear a tempo para evitar a colisão.

A motocicleta atingiu a lateral do veículo que estava acessando a rotatória e com a batida a moto foi parar em cima do canteiro central.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e trabalharam em conjunto para socorrer o motociclista que não teve a identidade revelada. A vítima foi socorrida consciente para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva. Já os ocupantes do veículo nada sofreram.

A Polícia Militar compareceu ao local e elaborou boletim de ocorrência sobre o acidente.