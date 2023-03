No final da tarde desta sexta-feira (10), mais um acidente foi registrado no cruzamento da rua São Paulo com Avenida Brasil, na Vila Nova.

Pelo local um carro acabou colidindo com uma motocicleta. Com a batida a condutora da moto acabou sofrendo ferimentos.

O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local do acidente e em seguida levou a motociclista consciente para o Pronto Socorro.

Vizinhos do cruzamento disseram que já há diversos pedidos para instalação de semáforos no local e que outro fator que colabora para acidentes é a permanência de veículos grandes estacionados próximo ao cruzamento que impede a visualização dos motoristas que transitam pelo ponto onde constantemente acontecem acidentes.