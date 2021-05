Acidente entre carro e caminhão é registrado em trevo de acesso a Itapeva

Um acidente entre um caminhão e um Corolla foi registrado na tarde desta quarta-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente o ocorreu no trevo de acesso à Itapeva próximo a base da própria Polícia Rodoviária.

Ainda segundo informações da PM, o veículo foi atravessar a pista quando acabou atingido pelo caminhão que seguia pela Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, no sentido Itapeva – Taquarivaí.

Apesar da colisão lateral, ninguém se feriu na ocorrência, somente o veículo que teve a lateral danificada.