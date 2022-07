Na manhã deste sábado (23), uma motociclista acabou se ferindo ao se envolver em um acidente na Rua Benjamin Constant.

De acordo com a Polícia Militar, houve a solicitação de atender um acidente envolvendo carro e moto próximo a quadra de tênis.

Pelo local, uma motociclista estava caída ao chão sentindo dores nas pernas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Pronto Socorro com ferimentos leves e estava consciente.

O caso foi registrado e as medidas administrativas tomadas pela Polícia Militar.