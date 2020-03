Uma jovem ficou ferida na tarde deste sábado (14), após se envolver em uma colisão com um veículo que trânsitava pela Avenida Higino Marques.

De acordo com testemunhas a motociclista saia do serviço no momento do acidente.

Com a colisão a jovem sofreu ferimentos e foi socorrida consciente para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.

Parentes da vítima estiveram no local e acompanharam o trabalho da Perícia.