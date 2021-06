Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na Vila Nova, em Itapeva.

O acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Brasil com Rua Barão do Rio Branco. De acordo com informações, os condutores das motos divergiram quanto às circunstâncias do acidente.

Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros até o Pronto Socorro.