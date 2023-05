Um acidente envolvendo um motoqueiro foi registrado na tarde deste domingo (30), em Itapeva.

O fato ocorreu na rotatória próxima a Praça do Tropeiro. Pelo local, um motoqueiro teria perdido o controle da direção e caído ao não conseguir fazer a conversão na rotatória.

De acordo com a Polícia Militar, ao realizar patrulhamento próximo ao local foram avisados de que um motoqueiro em alta velocidade acabou se perdendo ao chegar na rotatória e se ferindo ao cair com a moto.

Os policiai realizaram os primeiros atendimentos até as equipes de resgate chegarem. O jovem foi conduzido ao Pronto Socorro para receber atendimento médico.

Um boletim de ocorrência foi registrado e as medidas administrativas tomadas pela Polícia Militar.