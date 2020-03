Acidente com carro e moto no Centro

Um acidente aconteceu no início da noite desta quinta-feira, dia 12, pela rua Rui Barbosa.

Dois veículos colidiram, uma moto e um carro, o que ocasionou em um motoqueiro ferido. Ele recebeu o primeiro atendimento no local e foi levado para a Santa Casa de Itapeva.

Uma ambulância reserva do Samu prestou o atendimento, já que a principal levou uma criança para atendimento em São Bernardo do Campo.

De acordo com informações do Samu, essa ambulância também é totalmente equipada e tripulada por equipe altamente qualificada para prestar os socorros.