Aciai pede a volta das atividades do comércio e corte de salário dos políticos

A Associação Comercial de Itapeva-SP divulgou um manifesto público onde externa sua preocupação com a situação econômica do município e devido a isso publicou em suas redes sociais pedidos voltados ao Poder Público.

No manifesto a Aciai diz que entende e parabeniza as medidas tomadas pelo governo municipal, mas se vê preocupada com a situação das empresas e seus funcionários. A nota fala ainda sobre as empresas arcarem com o ônus de políticas públicas passadas que acabaram não permitindo que o sistema público tenha o suporte necessário para combater a doença.

O manifesto ainda sugere aos agentes políticos do Executivo e Legislativo reduzam seus salários neste momento, bem como cortem qualquer tipo de auxílio.

Por fim, a Aciai pede para que revejam o decreto para que as empresas possam voltar a abrir suas portas tomando, no entanto, os cuidados necessários para prevenir o contágio do Covid-19. A nota ainda pede a isenção de impostos municipais, como por exemplo, o IPTU para toda a população e do ISSQN.