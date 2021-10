Ação da Polícia Militar aprende drogas e dinheiro na Vila Mariana

_Durante a operação populares atiraram pedras e garrafas nos policiais e seis indivíduos acabaram detidos._

Na tarde desta quinta-feira (07), a Polícia Militar estourou um ponto de drogas na Vila Mariana.

Ao receber uma denúncia de que havia uma grande quantidade de drogas em uma casa na Travessa II da Rua Sol Nascente, os policiais foram até ao local e ao adentrar na casa os policiais perceberam um indivíduo tentando fugir do local e conseguiram deter o homem. Percebendo que os policiais encontrariam os entorpecentes que estavam no local, alguns indivíduos começaram a arremessar pedras e garrafas contra as equipes, sendo que um dos policiais acabou sendo ferido na mão direita devido a uma garrafada.

Com a chegada de reforços alguns indivíduos, inclusive menores de idade acabaram sendo detidos e encaminhados ao Plantão Policial.

Ao fazer a contagem do material, os policiais contabilizaram R$ 1.215 em dinheiro, 210 porções de crack, 9 pinos de cocaína, 67 porções de maconha e ainda 3 porções brutas da mesma droga.

No Plantão Policial foram tomadas as medidas administrativas cabíveis ao caso e a droga e o dinheiro apreendidos.