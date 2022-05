Policiais da DISE durante investigação identificaram algumas casas na Vila Santa Maria, locais que seriam pontos de venda de drogas. Na manhã desta quinta-feira, dia 5, com apoio de Guardas Municipais, a DISE deu cumprimento a mandado de busca e apreensão em duas dessas casas, não sendo encontrado nada de ilícito.

Ocorre que a K9 Pandora da GCM indicou a presença do odor de drogas no portão de uma casa, casa essa sem mandado de busca e apreensão, porém alvo da investigação, sendo ainda utilizada a K9 Zara a qual demonstrou o mesmo comportamento no portao desta residência.

Foi chamado o morador no portão, sendo indagado sobre a existência de drogas naquele local, tendo o mesmo confirmado que sim e franqueou a entrada dos policiais. Na casa foram encontradas drogas, duas balanças de precisão, dinheiro e um revólver calibre 32 desmuniciado. Sendo assim todo o material e o indivíduo encaminhados a DISE para as providências, ficando ele à disposição da Justiça.

➡️Apreensões:

✅ 116 gramas de substância branca em pó

✅R$ 383,00 em dinheiro

✅ 02 balanças de precisão

✅ 01 Revolver Taurus Calibre 32

✅ 1 tijolo de maconha pesando 467,6 gramas

✅ 10 porções de maconha pesando 250,1 gramas

✅ 132 porções pequenas de maconha pesando 198 gramas

✅35 pedras de crack