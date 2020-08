Ação conjunta acaba com a apreensão de drogas e a prisão de um indivíduo pela Vila Vitória

Nesta sexta-feira, 28 de agosto, por volta das 14h05, a Guarda Civil Municipal, em apoio à Polícia Militar, logrou êxito na apreensão de drogas e de três indivíduos pela Vila Vitória.

De acordo com a GCM, quando chegaram ao local, a PM já havia flagrado os indiciados comercializando os entorpecentes e com o emprego da cadela Zara foram localizados 101 gramas de maconha enterrada sobre entulhos

Além da maconha bruta, também foram apreendidos R$ 115,00em dinheiro, 24 microtubos de cocaína, 83 microtubos vazios e um vaso contendo muda de Cannabis Sativa.

A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial, onde foram tomadas as providências cabíveis, sendo dois indivíduos liberados e um ficando à disposição da Justiça.