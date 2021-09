Academia de Karatê Kiôdai conquista 12 medalhas para Itapeva no 28º Grand Prix de Karatê Interestilos

No último domingo dia (19), a equipe de Karatê da Kiôdai comandada pelo sensei Jailton Sampaio, esteve presente no 28° Grand Prix de Karatê Interestilos.

O evento contou com mais de 1000 atletas de todo o estado de São Paulo, respeitando todo protocolo de cuidado e segurança exigido pelo Governo. A equipe participou com 13 atletas e trouxe o total de 12 medalhas para Itapeva, sendo elas: 2 de ouro, 3 de prata e 7 de bronze.

Parabéns! @karatekiodai