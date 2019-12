Academia de Karatê de Itapeva conquista 183 medalhas em 2019

A academia de karatê Kiôdai ao longo do ano de 2019 participou de 8 campeonatos oficiais da Federação Paulista de Karatê Interestilos, no total seus atletas conquistaram 183 medalhas e 7 troféus, entre eles o de 8° lugar entre 23 academias no ranking geral do Estado de São Paulo.

Um agradecimento especial aos professores Jailton Sampaio e Claudinei Lima que passaram o ano todo corrigindo os atletas para que cada um buscasse o seu melhor nas competições.

Também a Superbase Concreto que investiu no karatê buscando incentivar a apoiar cada um.

Em 2020 a Kiôdai pretende manter e melhor sua média nos campeonatos, focando principalmente o campeonato brasileiro e o campeonato mundial de 2021 que será realizado no Brasil.