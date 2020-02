Abordagem de vans

Na manhã desta quarta-feira (19), o Diretor de Transportes da Prefeitura Municipal de Itapeva, Maurício Coelho foi averiguar uma denúncia de irregularidades no transporte escolar do município.

De acordo com Maurício, a van foi abordada em frente ao Colégio Objetivo, porém nada de irregular foi encontrado no veículo. Maurício contou ainda que aproveitou a oportunidade para orientar a monitora e os alunos sobre a importância do uso de cinto de segurança.

Mais tarde o diretor participou de outra fiscalização no Distrito do Alto da Brancal onde flagrou uma van que dias antes foi apreendida por apresentar mal estado de conservação e que foi novamente colocada para rodar sem as mínimas condições de transportar alunos de acordo com Maurício.

A van estaria sem tacógrafo, sem cinto de segurança, sem faixa de características escolar, suja, com extintor vencido e porta estragada.