A Coordenadoria Municipal de Cultura de Itararé (SP) divulga que estão abertas as inscrições para o Prêmio Viola Caipira – 1ª Edição! O concurso tem a finalidade de estimular a produção musical e fomentar a cultura sertaneja no município.

As inscrições seguem abertas até o dia 29 de junho, podendo se inscrever qualquer artista com, pelo menos, 14 anos de idade. São permitidas inscrições solos, de duplas ou grupos de até cinco pessoas.

Cada participante poderá inscrever apenas uma música, autoral ou não. Os interessados deverão gravar um vídeo se apresentando, informando, no início da gravação, o nome, idade, cidade em que mora, com quem aprendeu a cultura de música raiz e uma prévia da sua apresentação.

A gravação deve ser encaminhada pelo WhatsApp: (15) 3531-3778, até às 17h do dia 29 de junho, junto com a ficha de inscrição, o termo de cessão de direitos de reprodução e imagem e, se menor de 18 anos, a autorização do responsável. Os documentos estão disponíveis no edital do concurso, em anexo, na publicação do Diário Oficial.

Seleção – O concurso é composto de duas fases, sendo a pré-seletiva e a seleção final. Na pré-seletiva as apresentações que se enquadrarem nos critérios, serão encaminhadas para a votação popular de 05 a 20 de julho, no perfil oficial da Prefeitura de Itararé, no Facebook. As 6 apresentações que receberem maior número curtidas e reações na

etapa da votação popular, passarão à etapa de seleção final.

A etapa de seleção ocorrerá de modo presencial, na Praça Francisco Alves Negrão, no dia 29 de Julho, a partir das 20h, e terá como finalidade a escolha dos vencedores do Prêmio Viola Caipira – 1ª Edição.

Os critérios de avaliação serão: afinação, ritmo, harmonia e arranjo.

Premiação – As melhores apresentações da etapa de seleção, segundo somatória de notas atribuídas pelo júri técnico, receberão como prêmio:

– 1º COLOCADO: troféu + R$ 700,00 + gravação de videoclipe de até 5 minutos no MB Estúdio;

– 2º COLOCADO: troféu + R$ 350,00 + uma capa de violão;

– 3º COLOCADO: troféu + R$ 100,00 + uma capa de violão;

Haverá ainda a premiação o “Violeiro(a) popular”, aquele(a) que receber o maior número de curtidas e reações nas plataformas do Facebook, na etapa de pré seleção, receberá troféu + R$ 100,00.

Saiba mais – O edital completo está disponível no Diário Oficial do município, através do link bit.ly/43EZJXF