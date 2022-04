Mais de dois anos após o início da pandemia do Coronavírus, as pesquisas e estudos envolvendo o tema e, principalmente referentes as sequelas deixadas pelo vírus, têm avançado muito e trazido resultados de extrema importância para o início adequado de tratamentos. Na Fonoaudiologia não é diferente. As queixas de baixa audição e reclamação de zumbido têm aumentado bastante em pacientes pós-Covid, o que preocupa especialistas da área, pois pesquisas apontam o vírus como um possível agressor do sistema auditivo.

Mesmo com muitos avanços e inúmeras conquistas da Medicina e Cientistas durante a pandemia, ainda há incertezas em relação a Covid-19. Os casos mais graves da doença, que venceram a batalha, relataram sequelas como perda de olfato, paladar ou ainda da audição, bem como vertigens e zumbido.

De acordo com a fonoaudióloga Cintia Fadini, desde o início da pandemia, novos pacientes buscaram ajuda relatando dificuldade para escutar ou zumbido incômodo. “Tenho observado um aumento de pacientes se queixando de zumbido após ter contato com o vírus da Covid-19. Ainda há muito o que ser estudado, mas diversas pesquisas confiáveis e respeitadas já apontam o Coronavírus como um fator de risco que afeta o sistema auditivo, o que é muito preocupante”, disse.

Um relatório do Manchester Biomedical ResearchCentre (BRC), no Reino Unido, que analisou o resultado de 24 estudos sobre o assunto, ficou evidente que a Covid-19 pode causar zumbido no ouvido e outros problemas de audição. A conclusão dos pesquisadores foi de que, no geral, 7,6% dos pacientes pesquisados sofreram com a perda de audição e 14,8% tiveram zumbido após contraírem o Coronavírus. Foi publicado no American Journal ofOtolaryngology (EUA) e descreveu o caso de um paciente assintomático, que apresentou perda súbita de audição três dias após o diagnóstico positivo. Testes laboratoriais e radiológicos não mostraram qualquer anormalidade que pudesse explicar a causa da perda auditiva súbita, exceto PCR positivo para a Covid-19. (Fonte: Terra.com.br)

Ainda de acordo com a Dra. Cintia, proprietária da Clínica Conexão Auditiva, ainda há muito o que pesquisar e estudar, porém as evidências já apontam consequências no sistema auditivo causadas pelo contato com a Covid-19 ou com os medicamentos e antibióticos necessários para combater o vírus. “A avaliação precoce para início de tratamentos adequados é essencial, visando retardar o processo de avanço da perda auditiva, além do zumbido que é extremamente incômodo”, ressaltou.