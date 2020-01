A queda após 14 anos

O técnico do Elosport de Capão Bonito o popular Vilela não estará a frente do tradicional time de futebol da cidade de Capão Bonito após 14 anos servindo o clube. Em razão dos maus resultados o presidente desistiu de participar da,quarta divisão do futebol paulista. Vilela foi atleta do São Paulo F. C. No final da década de 80 onde conquistou a bagagem para dirigir o Elosport. Vilela agora está em busca de um novo time para dirigir já que vive do seu trabalho.

Foto Globo Esporte