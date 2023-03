O Setor Juventude da Diocese de Itapeva, através do Ponto de Cultura e da Cia. Irmão Sol, em parceira com a Prefeitura de Itapeva, por meio das Secretarias de Cultura, de Educação e de Esportes, volta a promover o espetáculo A Paixão de Cristo, após 04 anos sem apresentações presenciais devido a pandemia.

O espetáculo comemora 29 anos em 2023 e é considerado patrimônio cultural do município por envolver não apenas os católicos das 04 paróquias da cidade, mas também pessoas de outras religiões.

As apresentações ocorrerão nos dias 07 e 08 de abril no ginásio CCE. No dia 07 (Sexta-feira Santa) às 20h e no dia 08 (Sábado Santo) às 17h. A entrada é gratuita, porém é necessário retirar os ingressos de forma antecipada. Eles são trocados por 1kg de alimento não perecível e estão disponíveis nas 04 paróquias da cidade (Catedral, Aparecida, Piedade e São Roque), na Casa da Cultura, na CCE e na Secretaria da Educação. Os alimentos serão revertidos aos projetos sociais da cidade que atendem pessoas em situações de fome, que é o tema da Campanha da Fraternidade 2023.