Neste domingo (17), acontece o 9º Passeio Ciclístico em Proteção as Florestas, uma iniciativa do Instituto Planeta Terra e da Sala Verde, em parceria com a Prefeitura de Itapeva, por meio das Secretarias de Saúde, Esportes, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, e do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo).O passeio ciclístico sairá da Praça de Eventos Zico Campolim, com destino ao Bairro do Itanguá, voltando até a chácara Vovó Cleide, local do sorteio e da dispersão. A extensão do percurso é de, aproximadamente, 15km.

As inscrições deverão ser efetuadas na Sala Verde, nas bicicletarias da cidade, ou pelo e-mail [email protected] e WhatsApp (15)99151-1683, até o dia 15 de julho, às 17h. Os inscritos terão direito à participação no sorteio de brindes e no café da manhã, que terá suco de laranja e bananas, doados pelo Grupo Cofesa.

Menores de 18 anos deverão estar acompanhados por seus pais ou responsáveis. Haverá premiação do ciclista mais jovem e mais idoso (com comprovação por documento), o ciclista do município mais longe de Itapeva e para a bicicleta mais enfeitada.

Participe deste grande evento pela Saúde e pela Proteção das Florestas.