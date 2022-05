Na manhã de domingo, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, aconteceu na Praça de Eventos Zico Campolim, a 9ª Corrida do Trabalhador, um evento aguardado pelos atletas e toda a população de Itapeva, que foi paralisado por 2 anos, em decorrência da pandemia de coronavírus, e retornou com grande força neste ano.

O evento foi promovido pela KEA Sports em parceria com a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes, com o apoio da Guarda Civil Municipal, e foi um sucesso de inscrições e participação de atletas de toda a região, que disputaram em 22 catergorias, na corrida de 5k e mais a caminhada. O percurso contou com pontos estratégicos da cidade, entre eles, a Avenida Acácio Piedade.

Confira abaixo, os 3 primeiros colocados das categorias ‘Masculino Geral’ e ‘Feminino Geral’:

🥇🥈🥉Masculino Geral:

1º – Edir Domingues de Oliveira

2º – Fábio Luiz Ferreira

3º – Edson Domingues de Oliveira

🥇🥈🥉Feminino Geral:

1ª – Elizabete Almeida

2ª – Edilaine Camargo

3ª – Vanessa Cristiane de Almeida

➡️ Veja os pódios das demais categorias, aqui: http://www.onsport.com.br/events/141-9-corrida-do-trabalhador-de-itapeva?fbclid=IwAR3kSY_T5mGCMaxue3EPuvRSG7M2N6zV4cg1p0B9fNzD4NEFml7Ul98C5Jc#result

Parabéns a todos os participantes!

Fotos: Natália Araújo (OnSport).