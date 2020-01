76 integrantes de facção criminosa brasileira fogem de presídio no Paraguai

Os jornais do país também afirmam que 30 carcereiros que trabalhavam na penitenciária durante a fuga foram presos a pedido do Ministério Público do Paraguai. Eles são suspeitos de terem colaborado com a fuga dos presos.

Segurança do lado brasileiro

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul informou que está em contato com as autoridades paraguaias. O policiamento em Ponta Porã e Dourados, maior cidade da região e possível destino de fugitivos, foi reforçado com equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também afirmou que o governo federal está trabalhando junto com os estados para impedir a entrada dos detentos no Brasil.

Por volta das 16h deste domingo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou o fechamento da fronteira com o Paraguai no Mato Grosso do Sul. Horas depois, o governo voltou atrás, e disse que irá bloquear a fronteira.

Confira abaixo a lista com os nomes de 75 fugitivos do presídio – um dos nomes ainda não foi divulgado pelo ministério da Justiça do Paraguai:

Brasileiros

Ailton Betello dos Santos

Alan Tavares da Silva

Alex dos Santos

Alla dos Santos Gadeche

Ângelo Batista de Almorin

Cícero Fernandes Decimo

Cícero Marco Silva

Claudinei Predebon

Cleiton Nunes

Derliz Marques Gonzales

Eduardo Alves da Cunha

Felipe Diogo Fernandes

Flávio Rotela

Francisco de Chagas

Jacson Rafael dos Santos da Silva

Jhon Barbosa

José Antônio dos Santos

Júlio César Gomes

Lacson da Silva Paula

Laurindo de Souza Neto

Lucas Alves da Silva

Lucas de Souza

Lucianno de Souza Martinez

Luis Antonio Varela da Silva

Marcos Paulo Valdez

Mauro Vieira

Murilo Rodrigues

Odaia Ferreira dos Santos

Osvaldo Pagliato

Rafael Carvalho da Silva

Rafael de Souza N.

Reinaw Cantero

Ricardo Smanioto

Rodrigo da Silva

Rodrigo Rocha de Araújo

Timoteo David Ferreira

Wellington Rocha Nery da Costa

Wilian Benjamin Gonzales Salinas

Willian Santos

Wilson Curlo Torres

Paraguaios

Alberto Ariel Cristaldo

Alejandro Mongelos

Celso Luis Alvarenga

Cristian Vera

Cristin Lopes

Daniel Parades Morel

Delrosario Gomez

Edgar Cabrera

Enrrique Duarte

Fidel Cristino Cardozo

Francisco Benardo Gimenez

Francisco Peralta

Gustavo Ariel Tabarez

Gustavo Gomez

Hector Silva

Hugo Ramon Pizuino

Jorge Damian Villamayor

José Adrian Melgarejo

José Adrin Ojeda

José Antonio Marin

Luis Martinez Vera

Marcio Valenzuela

Milciades Sanabria

Moises Rojas

Orlando Torres

Osvaldo Ferreira

Richard Antonio Robles

Robert David Cristaldo

Ronal Francisco Britez

Ruben Gustavo Nuñes

Sabio Gonzalez

Sandro Robles

Santiago Nuñes Irala

Silvio Gorrido

Walter Torales

FONTE: G1