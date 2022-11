A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo oficializou na sexta-feira (4) a entrada de 261 novas escolas no Programa Ensino Integral (PEI) para 2023. No início da atual gestão, o Estado contava com apenas 364 unidades funcionando em tempo integral (6% da rede) e agora serão 2.311 (44% da rede estadual).

“Essas 261 novas escolas terão educação e aprendizado em dobro para os estudantes. Isso completa um ciclo desse governo que saiu de 100 mil alunos em 2019 para mais de 1,2 milhão de alunos no ano letivo de 2023. Foi um enorme esforço feito pelo Governo do Estado e pela rede estadual de educação para que a gente pudesse alcançar esse número”, disse o atual governador Rodrigo Garcia.

Com esse objetivo o Programa de Ensino Integral definiu um modelo de escola que propicia aos seus alunos, além das aulas que constam no currículo escolar, oportunidades para aprender e desenvolver práticas que irão apoiá-los no planejamento e execução do seu Projeto de Vida. Não apenas o desenho curricular dessas escolas é diferenciado, mas também a sua metodologia, o modelo pedagógico e o modelo de gestão escolar, enquanto instrumento de planejamento, gerenciamento e avaliação das atividades de toda comunidade escolar.

Com as novas escolas integrais anunciadas, a E.E. Jeminiano David Muzel e Agrovila de Itapeva, E.E. João Baptista do Amaral Vasconcelos de Capão Bonito, Francelina Franco de Buri e Ricardo Campolim de Almeida de Nova Campina, teremos 76% dos nossos estudantes no ensino integral em 2023, na Região de Itapeva.

“Com esse modelo de ensino de sucesso, os estudantes ficam até 9,0 horas por dia dedicando-se aos estudos. Mais tempo na escola é uma premissa para a melhoria da qualidade da Educação aqui na nossa região”, destacou o Dirigente Regional Prof. Dr. Dorival Pinheiro Garcia.