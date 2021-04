A Secretaria Municipal de Saúde vacinou neste sábado, dia 10, os idosos e trabalhadores da saúde com a 2ª dose de Coronavac. Este público recebeu a 1ª dose há mais de 20 dias.

723 pessoas foram vacinadas nos pontos espalhados pela cidade e no drive thru, na sede da Secretaria.

Os servidores que trabalharam na organização e aplicação do imunizante foram presenteados por munícipes com mimos em forma de agradecimento.