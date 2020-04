7 óbitos suspeitos de Covid-19 tiveram resultados negativos

Itapeva tem três casos positivos em acompanhamento

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que todos os óbitos suspeitos de Covid-19 registrados até o momento, foram descartados. Os 7 resultados foram negativos.

Desde o início da pandemia, 277 itapevenses foram notificados como suspeitos do novo Coronavírus. Porém, 206 já tiveram alta por melhora clínica/cura ou resultados negativos.

57 pacientes ainda seguem em acompanhamento domiciliar e somente 1 encontra-se internado no hospital, na UTI.

Dos 6 casos que testaram positivos, três estão liberados por cura e três estão sendo monitorados em suas residências.

Os dados do boletim epidemiológico são atualizados diariamente, seguindo as normas da Vigilância Epidemiológica.

(Dados oficiais da Prefeitura)