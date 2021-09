7 de setembro: Itapeva terá manifestação na cidade e caravana para São Paulo

Dia 7 de setembro é comemorado o Dia da Independência do Brasil, no entanto, nunca se ouviu falar tanto na data como neste ano, tudo porque parte da população, em sua maioria apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, decidiram fazer uma manifestação alusiva a Independência para mostrar apoio ao presidente da República e seu descontentamento com o Supremo Tribunal Federal-STF.

Diante do cenário, cidadãos itapevenses também decidiram participar do movimento popular e se fazer presente em São Paulo, participando da manifestação na Avenida Paulista. De acordo com os organizadores, ao menos dois ônibus devem sair de Itapeva para a capital paulista, o grupo sairá da cidade com destino a Votorantim /SP onde deve se juntar com mais caravanas que se concentrarão na cidade para irem juntos para São Paulo.

Por outro lado, há um movimento de itapevenses que organizaram uma manifestação na cidade, que deve contar com a presença de caminhoneiros. De acordo com as mensagens encaminhadas nas redes sociais, a concentração ocorrerá próximo ao trevo da FAIT a partir das 10h e se estenderá por todo o dia.

Entre as pautas da manifestação estão o impeachment do Ministro Alexandre de Moraes e o voto impresso auditável, além do pedido para a redução dos impostos estadual que de acordo com os organizadores do protesto está sendo o grande responsável pela alta dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha.