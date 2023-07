A Polícia Militar Ambiental realizou nesta semana uma operação denominada “arma ilegal”, que foi desenvolvida pelos policiais da 3ª companhia de Policia Militar Ambiental de Sorocaba. As ações ocorreram simultaneamente nos municípios de Itapetininga, Angatuba, Itapeva, Piedade, Laranjal Paulista, Paranapanema e Botucatu.

No dia 27, o efetivo de policiais militares ambientais, realizou diversas ações, entre bloqueios policiais e fiscalizações em áreas rurais, com o objetivo de coibir o porte e o uso de armas ilegais. A iniciativa impacta diretamente na redução do crime de caça a animais silvestres na região de acordo com os policiais. Só no dia 27 foram apreendidas 07 armas de fogo ilegais, 192 cartuchos e munições, além de facões.

As apreensões resultaram em 03 prisões em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Sendo que um dos infratores também irá responder pelo crime ambiental de manter aves silvestres em cativeiro, já que em sua residência havia 13 gaiolas com pássaros nativos da fauna brasileira.

Os indivíduos foram apresentados nas delegacias de Itapetininga, Piedade e Laranjal Paulista, regiões onde ocorreram as prisões.