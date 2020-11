54ºBPM/I comemora Dia do Veterano Militar

Na quarta-feira (11), o 54ºBPM/I comemorou o Dia do Veterano Militar.

O 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizou um singelo café para homenagear os policiais militares que deixaram sólidos exemplos, conferindo-lhes o devido reconhecimento à memória institucional.

As restrições impostas pelo atual momento vivenciado, com protocolos sanitários rigorosos e impeditivo de reunião com grande número de convidados, permitiram realizar uma homenagem simbólica, e com isso apenas convidar três policiais para representar todos os valorosos Veteranos da Unidade.

A mensagem que passaram aos homenageados foi a seguinte: “Agradecemos pela história que ajudou a escrever nos fazendo chegar até aqui”.