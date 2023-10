A Prefeitura de Itapeva, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), anuncia o resultado final das Eleições do Conselho Tutelar em Itapeva. O Conselho Tutelar protege crianças e adolescentes que tiveram direitos violados, atuando no recebimento de denúncias e ações de fiscalização. Com mandato de quatro anos, os candidatos eleitos precisam ter dedicação exclusiva à função.

ELEITAS:

➡️Gisleine Barros – 329 votos

➡️Edineia Martins – 328 votos

➡️Elza Araújo Senne – 318 votos

➡️Elaine Trindade – 262 votos

➡️Juvenice (Nice) – 255 votos

SUPLENTES:

➡️Élida Rinaldo – 193 votos

➡️Zulmira da Santa Maria – 176 votos

➡️Luciana Engue – 150 votos

➡️Jéssica Adriana – 145 votos

➡️Neto – 138 votos

➡️Neia Oliveira – 133 votos

➡️Fátima Robles – 121 votos

➡️Roh Marques (Rose) – 111 votos

➡️Silmara Lara (Teka) – 107 votos

➡️Edson Carlos – 89 votos

➡️Washington – 86 votos

➡️Cida Ramos – 72 votos

➡️Profª Ana Campos – 61 votos

➡️Yane Silva – 54 votos

➡️Niltão – 46 votos

➡️Flávio Lustosa – 41 votos

➡️Rafael Arantes – 18 votos

➡️Lopes Motorista – 17 votos