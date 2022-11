Acontecerá no Itapeva Clube, no domingo (20), a 4ª Queima do Alho, em prol da Avacci.

O evento terá também uma programação cultural, realizada pela Secretaria de Cultura de Turismo, com os artistas Deny e Dárcio, Bianca Costa, Trio Valores da Terra, Léo Mendes e Falcão Cover.