O curso de Engenharia Industrial-Madeira oferecido no Instituto de Ciências e Engenharia (ICE) da UNESP em Itapeva capacita o profissional a criar produtos em escala industrial e a agregar valor a um recurso natural.

O engenheiro industrial com ênfase em madeira tem domínio dos processos industriais e do trabalho com uma matéria prima sustentável, de qualidade e abundante no Brasil. A graduação tem período integral e duração de cinco anos.

A entrada no curso é pelo Vestibular da Unesp 2023, que está com inscrições abertas!

São 40 vagas para esta graduação. Metade das matrículas é destinada à ampla concorrência e a outra metade aos estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, sendo que 35% desta metade é reservada aos candidatos que se declaram pretos, pardos ou indígenas.

As inscrições terminam no dia 10 de outubro. Você encontra todas as informações sobre o Vestibular Unesp 2023 no Manual do Candidato, disponível no site da Fundação Vunesp.