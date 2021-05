4 óbitos positivos para Coronavírus foram registrados na Santa Casa

A Santa Casa de Itapeva divulgou em seu boletim desta terça-feira, dia 11, mais quatro óbitos confirmados para Covid-19. Tratam-se de 2 mulheres itapevenses de 44 e 75 anos, uma mulher de Buri de 61 anos e um homem de Taquarivaí de 72 anos. Nossos sentimentos às famílias.

O hospital também informou a alta de 2 itapevenses positivos e 2 suspeitos.

Mesmo com os óbitos e as altas, a Ala Covid segue 100% ocupada na UTI e na Enfermaria, sendo que a Maternidade está 50% utilizada, com 43 pacientes internados (12 suspeitos e 31 confirmados).