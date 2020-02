4• poste atingido em 20 dias

Mais um acidente ocorreu nesta noite na Rua dos Ferroviários nas proximidades da Padaria do Galo onde um.motorista perdeu o controle veículo e atingiu mais um poste de iluminação pública. O motorista sofreu ferimentos na face e se negou a receber os primeiros socorros dos homens do Corpo de Bombeiros e nem de ser encaminhado à Santa Casa de Itapeva. O mesmo está no local acompanhado pela Polícia Militar a espera do guincho e encaminhamento ao Plantao Policial. O proprietário do veículo compareceu ao local afirmando que o condutor prgou o carro sem a sua autorização.