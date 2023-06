A tarde da última segunda-feira, dia 19, foi muito especial para os alunos do 3º Integrado de Administração (turma da tarde), da Etec Dr. Demétrio de Azevedo Jr.

Através de uma ação do professor Juliano, foi agendada uma visita a uma das maiores instituições da nossa região: o supermercado Cofesa Max. Segundo o professor Juliano, o objetivo da visita foi mostrar o método utilizado para armazenar e controlar os estoques da empresa.

Os alunos puderam observar na prática o conteúdo teórico visto e sala em sala de aula.

Parabenizamos o professor pela iniciativa e aos alunos que sempre representam muito bem a escola com comportamento exemplar durante as visitas.