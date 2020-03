3ª Corrida de Nova Campina abre programação do aniversário município

Dando início ao cronograma de atividades em comemoração ao aniversário do município de Nova Campina, a Prefeitura Municipal por meio da Coordenadoria de Esportes realizou na manhã do último domingo, dia 1 de março, a 3ª Corrida de Nova Campina.

O evento que acontece anualmente recebeu este ano cerca de 200 atletas de várias cidades da região como: Itapeva, Itararé, Capão Bonito, Bom sucesso de Itararé, Itaporanga e Buri.

Como de costume a concentração ocorreu no Terminal Rodoviário Joaquim de Carvalho e contou ainda com a colaboração das demais secretarias e coordenadorias do executivo municipal.

Puderam participar atletas de todas as categorias, sendo masculino e feminino nas seguintes categorias: 15-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; mais de 60 anos.

Para o coordenador de esportes Anderson Fabrício, a prática esportiva tem como instrumento educacional o desenvolvimento integral das crianças, jovens e adolescentes, além de capacitar o sujeito a lidar com suas necessidades, desejos e expectativas. Também, beneficia grandiosamente a sociedade, pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação física e psíquica além de desenvolver e melhorar tais formações.

Estiveram prestigiando o evento a prefeita Josi, o vereador Toninho do Braganceiro, secretários, coordenadores, servidores e o público presente.

A coordenadoria de esportes agradece a todos os colaboradores, em especial a Prefeita Josi pelo apoio e confiança, ao coordenador municipal de turismo Ubirajara Frederico pelo apoio na organização do evento, aos comércios locais que gentilmente doaram os brindes sorteados (Silva e Silva Variedades, Supermercado Ferreira, Silmara Fortes, Renata e suas artes, Gtec informática e tecnologia, Victoria Modas e Farmácia do Fernando).