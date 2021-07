36.681 itapevenses já receberam a 1ª dose de vacina contra a Covid-19

De acordo com o Vacinômetro do Estado de São Paulo, o qual pode ser acessado pelo site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/ , Itapeva já vacinou 36.681 munícipes com a primeira dose de vacina contra o Coronavírus. Além disso, 493 receberam vacina de dose única.

Já referente a segunda dose, 11.498 itapevensesforam imunizados. No total, juntando a primeira dose, a segunda e a dose única, foram aplicadas 48.672 vacinas na cidade, contabilizando zona urbana e rural, até o dia 1ª de julho de 2021, conforme mostra a imagem.