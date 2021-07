307 munícipes com 36 anos ou mais compareceram para a 1ª dose contra a Covid-19

No sábado, dia 17 de julho, Itapeva vacinou munícipes com 36 anos ou mais, no Centro Materno Infantil, contra o Coronavírus. Foram aplicadas 307 primeiras doses do imunizante.

Além deste público, também foram vacinados com a 2ª dose de Astrazeneca/Oxford os itapevenses que tomaram a 1ª até o dia 29 de abril. Desta categoria, compareceram 1.375 pessoas nos 8 postos distribuídos pela cidade.

No total, 1.682 doses foram aplicadas.

Lembrando que nesta segunda-feira, dia 19, haverá vacinação para os munícipes com 35 anos ou mais em todas as Unidades Básicas de Saúde. Também será o ÚLTIMO dia de repescagem para os 36+ que ainda não conseguiram tomar a 1ª dose.

O não comparecimento do usuário na data determinada será interpretado como “recusa ao recebimento da vacina”. As pessoas com idades já contempladas que NÃO COMPARECERAM na vacinação NÃO PODERÃO se vacinar outros dias, a não ser em casos comprovados que justifique o adiamento da vacinação ou contraindicação.

Não é admitido a “escolha de vacina”. Desta forma, a idade já contemplada irá para o fim da fila e tomará a vacina após terminar a faixa etária de 12 anos.

*Vacina boa é vacina no braço!*