Nesta quarta-feira, dia 19, a Santa Casa divulgou em seu boletim três óbitos positivos para Coronavírus. Tratam-se de homens itapevenses, de 42, 63 e 74 anos.

Nossos sentimentos às famílias.

Também foram informadas sete altas hospitalares, de pacientes positivos, suspeitos e negativos para COVID-19.

Mesmo com as saídas, a Ala Covid continua 100% utilizada, além de três pessoas que aguardam vaga no Pronto Socorro.