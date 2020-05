3 munícipes que testaram positivo para Coronavírus estão internados em estado no grave no hospital

Boletim nº 58 – 10/05/2020 – domingo (19h)

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde informa que desde o início da pandemia, Itapeva notificou 480 casos suspeitos do novo Coronavírus. Atualmente, dia 10 de maio, o município tem 103 casos em acompanhamento, entre suspeitos e confirmados de Covid-19.

Ao todo, 16 pacientes testaram positivo. Destes, 12 já estão curados, 3 estão internados em estado grave e somente 1 está sendo monitorado em domicílio.

Dos notificados, 201 já tiveram altas clínicas por cura e 156 exames negativos, totalizando 357 munícipes liberados. 98 suspeitos seguem sendo acompanhados em domicílio. Dos óbitos registrados como suspeitos, os oito foram descartados por exames negativos.

O boletim epidemiológico é atualizado diariamente, de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.