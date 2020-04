3 itapevenses que testaram positivo para Covid-19 tiveram alta por cura

Dados oficiais da Prefeitura de Itapeva:

Boletim nº 36 – 18/04/2020 – sábado (17h11)

Na última semana, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou os seis pacientes que testaram positivo para o novo Coronavírus. Destes, três já foram liberados por cura. Os outros três seguem em acompanhamento domiciliar e o estado deles é estável.

Desde o início da pandemia, 273 munícipes foram notificados como suspeitos de Covid-19, sendo que 193 já receberam resultados negativos ou tiveram alta por melhora clínica. 65 estão sendo monitorados em suas residências e 2 estão internados no hospital. Dos óbitos suspeitos, 6 foram descartados por resultado negativo e apenas 1 continua como suspeito.

Os dados do boletim epidemiológico são atualizados diariamente, de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.