3 casos positivos de Covid-19 estão internados em estado grave no hospital

BOLETIM Nº 55 – 07/05/2020 – quinta-feira

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 456 casos notificados de COVID-19 em nosso Município desde o início da pandemia. Sendo que:

• 105 casos suspeitos estáveis, em acompanhamento domiciliar;

• 02 casos CONFIRMADOS em acompanhamento domiciliar;

• 11 casos confirmados de alta por cura;

• 03 casos confirmados em estado grave;

• 01 caso suspeito em acompanhamento hospitalar;

• 0 óbitos suspeitos;

• 08 óbitos notificados descartados (resultados negativos);

• 326 altas por cura (179 melhoras clínicas e 147 resultados negativos de exame). Com a chegada de resultados dos pacientes que tiveram alta este dado é acrescido nos casos descartados.

Observação: os casos descartados incluem-se nos casos suspeitos, de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.

1) Providências em relação ao baixo índice de adesão ao isolamento social

Considerando as estatísticas de adesão ao isolamento social em Município (https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/ ), onde está aquém dos índices fixados pelo Governo Estadual para a flexibilização das normas de quarentena, possibilitando a abertura gradual e segura dos estabelecimentos comerciais, o Comitê delibera em adotar as seguintes medidas:

– Fechamento do “Calçadão Doutor Pinheiro”;

– Fechamento da Praça Anchieta;

– Fechamento da Praça de Eventos;

– Fechamento das pistas de caminhada da Avenida Mário Covas;

– Fechamento da Praça dos Trabalhadores;

– Fechamento da Praça Esperidião Lúcio Martins (em frente à UPA).

Todas as medidas visam o bem-estar da população e a retomada segura das atividades econômicas em nosso município.

2) Atividades e medidas de prevenção

O Comitê delibera pela intensificação das atividades de desinfecção/higienização dos espaços públicos.

3) Retorno da “Zona Azul” a partir de 09/05/2020

Considerando a necessidade de diminuir a concentração de pessoas, por um longo período, na zona central da Cidade, o Comitê delibera pelo retorno da cobrança de preço público pelo uso do estacionamento rotativo. Em reunião conjunta com o representante da ADESAI ficou deliberado que os colaboradores da entidade serão agentes multiplicadores de informação em relação às medidas de combate à covid-19. Ficou estabelecido que apenas os colaboradores maiores de idade, e que não se enquadrem nos fatores de risco poderão participar das atividades.

Toda receita continuará sendo destinada à ADESAI, para que a entidade possa manter o relevante trabalho social e educacional que desenvolve no município.

4) Plano de reabertura dos estabelecimentos comerciais e templos religiosos

O Comitê delibera por encaminhar, em caráter de urgência, à Vigilância Sanitária Municipal, pedido de elaboração de normativa para a reabertura de templos religiosos e estabelecimentos comerciais não essenciais, nos casos em que o município atinja os parâmetros estabelecidos pelo Governo Estadual para reabertura.