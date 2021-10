3.802 itapevenses estão com a SEGUNDA DOSE contra a Covid em ATRASO!

Em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Itapeva, nossa equipe de reportagem solicitou dados referentes à adesão dos munícipes com a segunda dose de vacina contra a Covid-19.

As equipes da Secretaria informaram que 3.802 itapevenses estão em atraso com a segunda dose, sendo 974 de Astrazeneca/Oxford, 1.822 de Pfizer e 1.006 de Coronavac.

Os dados dos FALTOSOS preocupam, visto que a eficácia das vacinas, independente da marca, só é total com a aplicação das duas doses; exceto a vacina da Jansen que é dose única.

O receio é que as pessoas que tiveram reações pós primeira dose da vacina tenham medo de tomar a segunda e sentir novamente os sintomas de gripe, que são comuns como dores de cabeça, dores no corpo e/ou coriza.

Fique atento aos calendários de vacinação divulgados pela Prefeitura, se você faz parte dos grupos contemplados, VACINE-SE! É extremamente importante receber as duas doses!