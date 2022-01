No sábado (29), teve início a campanha de vacinação infantil contra a covid-19 nas Unidades de Saúde de Itapeva. Foram aplicadas 3.569 doses da vacina pediátrica e mais 276 doses nos adultos que passaram pelo drive-thru (segunda dose ou dose de reforço).

➡️ A Anvisa autorizou a aplicação da Pfizer em crianças 5 a 11 anos em 16 dezembro de 2021 e da Coronavac em 20 de janeiro de 2022 para as idades entre 6 e 17 anos.

A única exigência para a aplicação do imunizante, de acordo com o Ministério da Saúde, é que pais ou responsáveis estejam presentes no ato da vacinação e expressem a concordância na admissão da dose. Em caso de ausência dos pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito.

➡️ Quando o município informar novas datas de vacinação, divulgaremos nas páginas do Ita News também. 😉