2ª dose de Astrazeneca/Oxford será aplicada na sexta-feira e sábado, 20 e 21 de agosto

Na sexta-feira e no sábado, dias 20 e 21 de agosto, Itapeva dará continuidade na aplicação da 2ª dose de Astrazeneca/Oxford, para os munícipes que receberam a 1ª dose até o dia 9 de junho.

A vacinação acontecerá na sexta-feira das 10h às 15h30 na Zona Rural e no sábado das 13h às 18h na Zona Urbana, em todas as Unidades Básicas de Saúde.

É obrigatória a apresentação do comprovante da 1ª dose, documento com foto, comprovante de endereço e não precisa de agendamento prévio.

Para os idosos impossibilitados de locomoção, o familiar responsável deverá contatar a Unidade de Saúde do seu bairro, ou àquela de referência em que o mesmo é atendido, para cadastramento da vacinação domiciliar. Este cadastro é necessário para que a equipe de profissionais possa se programar e realizar a logística para o deslocamento das doses, uma vez que as vacinas em ações extra muro devem ser mantidas à temperatura recomendada para a sua eficácia.