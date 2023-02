Itapeva registrou 42 notificados de dengue de Janeiro até o dia de hoje, com 17 descartados e 25 aguardando resultado. Os dados são divulgados pela Secretaria da Saúde, por meio do setor de Divisão de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses.

Diante desse cenário e com chegada do verão, marcada pelo aumento das temperaturas e pelo grande volume de chuvas, a Prefeitura de Itapeva convida toda a população a participar do combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti. A orientação é que cada morador reserve 10 minutos do seu dia para verificar seu quintal e eliminar os possíveis criadouros do mosquito transmissor das doenças Dengue, Zica e Chikunguunya.

Os Agentes de Controle de Vetores, da Prefeitura, estão trabalhando na eliminação dos criadouros e realizando a visitas nos domicílios para verificação de focos do mosquito.