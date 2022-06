Comunicado do prefeito de Itapeva, Dr Mário Tassinari, sobre o novo decreto de obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados. Confira na íntegra o texto que foi publicado em suas redes sociais junto com a imagem:

“Atenção, população de Itapeva!

Como prefeito e médico, a fim de manter o controle da disseminação da Covid-19 e garantir o adequado funcionamento dos nossos serviços de saúde, entendo, junto ao Comitê de Enfrentamento a Covid-19 e a Secretaria de Saúde, a necessidade de voltarmos a utilizar a máscara em ambientes fechados de acesso público. Além disso, peço que todos completem seu esquema vacinal. Nossos postos de saúde estão abertos diariamente. Temos vacinas para todos!”.

CONFIRA ABAIXO O DECRETO: