A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde dá início à vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro, das 13h às 15h na Escola Municipal Juarez Costa, que fica localizada no Quilombo do Jaó.

Neste primeiro dia, serão vacinadas as crianças quilombolas, que deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. De acordo com a Secretaria de Saúde, a estimativa é que estejam aptas para imunização cerca de 40 crianças.

Em caso de ausência dos pais, a vacinação deverá ser autorizada por meio de um termo, assinado pelo pai ou mãe da criança.

Inicialmente a Prefeitura irá vacinar as crianças que residem no Quilombo do Jaó, com o imunizante pediátrico da Pfizer. Após este público alvo, a imunização será em crianças com comorbidades e deficiência permanente.

CADASTRO:

Está disponível a partir de hoje (18/01) até sexta-feira (21) o link para o cadastramento de crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades e deficiência permanente.

Para fazer o cadastramento, acesse:

O agendamento dos próximos grupos será divulgado em breve!