206 munícipes já tiveram alta por cura ou resultado negativo para-19

84 pessoas estão em acompanhamento

Boletim nº 39 – 21/04/2020 – terça-feira (15h10)

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde informa que o município tem 84 casos em acompanhamento, entre suspeitos e confirmados do novo Coronavírus. Ao todo, 7 pacientes testaram positivo para Covid-19. Destes, três já estão curados e os outros 4 estão sendo monitorados em domicílio.

O sétimo caso positivo é um munícipe morador da zona rural, o qual não tem histórico de viagem e sem relação com os outros que também foram confirmados para Covid-19.

Desde o início da pandemia, Itapeva notificou 300 casos suspeitos. Destes, 206 já tiveram altas clínicas por cura ou exames negativos. 79 seguem sendo acompanhados em domicílio e 1 no hospital. Dos óbitos registrados como suspeitos, os sete foram descartados por exames negativos.

O boletim epidemiológico é atualizado diariamente, de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.