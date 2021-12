200 alunos se formaram na Etec/Escola de Minas

Na última semana, a Etec Demétrio Azevedo Junior, a Escola de Minas, realizou a formatura dos cursos técnicos modulares noturnos.

Estão prontos para atuar, os formandos das seguintes áreas: Técnico em Administração, Técnico em Administração EAD, Técnico em Edificações, Técnico em Mineração, Técnico em Química, Técnico em nutrição e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Também aconteceu a formatura do Ensino Médio e dos Técnicos em Desenvolvimento de Sistemas integrado com Ensino Médio e em informática para internet também integrado com Ensino Médio.

No total, 200 alunos da Etec formaram em cerimônias emocionantes, acompanhados pelos familiares e amigos, que celebraram a conquista. Parabéns!